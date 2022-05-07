Французский полузащитник «Монпелье» Реми Кабелла выбыл до конца сезона из-за травмы, сообщает Мохамед Тубаше-Тер в своём «твиттере».



«Кабелла почувствовал дискомфорт в подколенном сухожилии. Мы не будем им рисковать», — приводит слова главного тренера «Монпелье» Оливье Далль'Ольо L'Equipe.



Ранее Кабелла выступал за «Краснодар». Он перешёл в команду летом 2019 года из французского «Сент-Этьена». За российский клуб он провёл 62 матча, в которых забил 17 голов и отдал 10 результативных передач. На счету 31-летнего полузащитника четыре матча за национальную сборную Франции. 9 марта текущего года Кабелла расторг контракт с «Краснодаром». Футболист уже выступал в составе «Монпелье» на протяжении пяти сезонов.



Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) приняла правила временного трудоустройства и регистрации для решения ряда вопросов, связанных с ситуацией на Украине. Организация разрешила легионерам РПЛ приостанавливать контракты в одностороннем порядке.

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