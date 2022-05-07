Главный тренер одного из клубов МЛС высказался против возможного перехода Месси в Америку

Наставник «Шарлотт» Мигель Анхель Рамирес высказался против возможного перехода нападающего «Пари Сен-Жермен» Леонеля Месси в МЛС.



«Я бы сказал вам, что для воздействия на общество Месси необязательно должен попасть в МЛС, это воздействие мы уже и так замечаем.

На игры приходит не только латиноамериканское общество. Приходит много американцев, и все больше и больше мальчиков играют в футбол. В США произошел сдвиг парадигмы и в этом уже есть заслуга Месси благодаря его глобальной известности и высокой репутации. Ни баскетбол, ни американский футбол не достигли того, чего достиг футбол в плане популярности», — приводит слова Рамиреса Goal.

Напомним, контракт Леонеля Месси с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2023 года.