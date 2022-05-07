Эрик тен Хаг хочет, чтобы Роналду остался в «МЮ»
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Будущий главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг хочет, чтобы нападающий Криштиану Роналду остался в клубе после окончания текущего сезона, сообщает The Sun.
По словам источника, голландский специалист был очень впечатлён игрой Роналду в матче с «Брентфордом» в последнем туре английской Премьер-лиги (победа «МЮ» 3:0) и считает неприемлемым терять такого важного игрока, как Криштиану.
В текущем сезоне АПЛ Роналду провёл за «красных дьяволов» 29 матчей, в которых забил 18 голов и отдал три голевые передачи. На счету форварда также шесть голов в семи матчах действующего розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА.
Напомним, Эрик тен Хаг возглавит «МЮ» по окончании нынешнего сезона, сменив на этом посту немецкого тренера Ральфа Рангника.
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