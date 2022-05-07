Массимилиано Аллегри: Влаховичу нужно расти

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал игру нападающего Душана Влаховича после поражения команды в 36-м туре чемпионата Италии в матче с «Дженоа» (1:2).
Я доволен его выступлением, с технической точки зрения это была одна из его лучших игр. Он тоже много бегал, и, в конце концов, я дал ему возможность отдохнуть. Я несколько раз пытался объяснить, что Влаховичу нужно расти и находить необходимый баланс, но если я говорю это, на меня нападают, кажется, вы не хотите понимать меня.
Он должен чувствовать себя комфортно и научиться играть в правильном темпе, если он не забивает, то чувствует себя виноватым, но он ошибается. Я часто говорю ему это, и я уверен, что он поймет», — приводит слова Аллегри Corriere dello Sport.
В текущем сезоне Серии А Душан Влахович провёл за «Ювентус» 13 игр, в которых забил шесть голов и отдал одну голевую передачу.
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