Рублёв проиграл Циципасу, новая великая цитата Григоряна. Главное к утру

Российский теннисист Андрей Рублёв уступил греку Стефаносу Циципасу, главный тренер женского ЦСКА Александр Григорян выдал новую яркую цитату, Чарльз Оливейра лишился статуса чемпиона UFC. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Рублёв в трёх сетах уступил Циципасу и выбыл на стадии 1/4 финала «Мастерса» в Мадриде.
2. Григорян: может ли клоун играть в финале Лиги чемпионов? Я скажу, что может, я ведь играл.
3. Оливейра не сделал вес и лишился статуса чемпиона UFC в лёгком дивизионе.
4. ITF официально приостановила членство федераций тенниса России и Беларуси.
5. Два очка Капризова помогли «Миннесоте» разгромить «Сент-Луис».
6. «Челси» выступил с заявлением о согласовании условий продажи клуба.
7. Дубль Михеева помог «Торонто» выйти вперёд в серии с «Тампой».
8. Просветов: в США все говорят, что Овечкин догонит Гретцки, что он лучший снайпер в истории.
9. УНИКС обыграл «Зенит» в первом матче 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ.
10. «Ювентус» проиграл «Дженоа», пропустив на 96-й минуте.
- 7 мая 2022
-
10:42
-
10:32
-
10:26
-
10:12
-
10:03
-
09:56
-
09:35
-
09:30
-
09:20
-
09:15
-
09:07
-
08:52
-
08:05
-
07:30
-
06:52
-
06:13
-
05:58
-
05:46
-
05:37
-
04:55
-
04:28
-
04:15
-
03:51
-
03:32
-
03:20
-
02:53
-
02:43
-
02:33
-
02:20
-
01:54
-
01:30
-
01:07
-
00:50
-
00:21
-
00:18