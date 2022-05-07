Рублёв проиграл Циципасу, новая великая цитата Григоряна. Главное к утру

Российский теннисист Андрей Рублёв уступил греку Стефаносу Циципасу, главный тренер женского ЦСКА Александр Григорян выдал новую яркую цитату, Чарльз Оливейра лишился статуса чемпиона UFC. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Рублёв в трёх сетах уступил Циципасу и выбыл на стадии 1/4 финала «Мастерса» в Мадриде.

2. Григорян: может ли клоун играть в финале Лиги чемпионов? Я скажу, что может, я ведь играл.

3. Оливейра не сделал вес и лишился статуса чемпиона UFC в лёгком дивизионе.

4. ITF официально приостановила членство федераций тенниса России и Беларуси.

5. Два очка Капризова помогли «Миннесоте» разгромить «Сент-Луис».

6. «Челси» выступил с заявлением о согласовании условий продажи клуба.

7. Дубль Михеева помог «Торонто» выйти вперёд в серии с «Тампой».

8. Просветов: в США все говорят, что Овечкин догонит Гретцки, что он лучший снайпер в истории.

9. УНИКС обыграл «Зенит» в первом матче 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ.

10. «Ювентус» проиграл «Дженоа», пропустив на 96-й минуте.