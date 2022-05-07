«Манчестер Юнайтед» может приобрести Экитике

19-летний нападающий «Реймса» Уго Экитике может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах игрока заинтересован «Манчестер Юнайтед», сообщает ESPN.



По сведениям источника, представители «МЮ» уже провели предварительные переговоры с французским клубом, но в игроке также заинтересованы лондонский «Арсенал», «Бавария» и «Ньюкасл».



Экитике является воспитанником «Реймса». Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2024 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

В нынешнем розыгрыше французской Лиги 1 форвард сыграл в 21 матче, в которых забил девять голов и отдал две результативные передачи. На счету нападающего также два матча и один гол в нынешнем розыгрыше Кубка Франции.