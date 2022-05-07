Главный тренер «Вулверхэмптона» пропустит матч с «Челси» из-за коронавируса

Главный тренер «Вулверхэмптона» Бруну Лаже заразился коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба английского клуба.



45-летний португальский специалист прошёл тестирование на коронавирус, результат теста оказался положительным. Таким образом, Лаже не сможет руководить «Вулверхэмптоном» в предстоящем матче английской Премьер-лиги с «Челси».



«Желаем нашему главному тренеру скорейшего возвращения!» — говорится в сообщении пресс-службы «Вулверхэмптона».



Матч 36-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Челси» — «Вулверхэмптон» состоится сегодня, 7 мая, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Начало встречи — в 17:00 мск. «Челси» в 34 матчах набрал 66 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице АПЛ. «Вулверхэмптон» (49) — на 8-м месте.

Новость по теме «Барселона» планирует сохранить арендованного у «Вулверхэмптона» Адама Траоре