Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Алвес: Бензема заслужил «Золотой мяч». У него есть всё, чтобы получить награду

Алвес: Бензема заслужил «Золотой мяч». У него есть всё, чтобы получить награду
Комментарии

Защитник «Барселоны» Дани Алвес поделился мнением о нападающем мадридского «Реала» Кариме Бензема.

«У Бензема есть всё, чтобы получить «Золотой мяч». Но Лига чемпионов будет иметь большое значение. Если «Реал» сможет победить, Бензема будет серьёзным претендентом на награду, несмотря на других отличных футболистов. И в «Манчестер Сити», и в «Ливерпуле» есть игроки, которые могут составить Кариму конкуренцию. Но он действительно заслужил награду, потому что вывел «Реал» на вершину», — приводит слова Алвеса Marca.

Напомним, ранее «Реал» вышел в финал Лиги чемпионов, одолев в двухматчевом противостоянии 1/2 финала турнира «Манчестер Сити» (3:4, 3:1). В финале еврокубка испанский клуб сыграет с «Ливерпулем».

«Лишь один человек может помешать Бензема взять «Золотой мяч». Карима нагло лишат награды? «Лишь один человек может помешать Бензема взять «Золотой мяч». Карима нагло лишат награды?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022