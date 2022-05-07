Алвес: Бензема заслужил «Золотой мяч». У него есть всё, чтобы получить награду

Защитник «Барселоны» Дани Алвес поделился мнением о нападающем мадридского «Реала» Кариме Бензема.



«У Бензема есть всё, чтобы получить «Золотой мяч». Но Лига чемпионов будет иметь большое значение. Если «Реал» сможет победить, Бензема будет серьёзным претендентом на награду, несмотря на других отличных футболистов. И в «Манчестер Сити», и в «Ливерпуле» есть игроки, которые могут составить Кариму конкуренцию. Но он действительно заслужил награду, потому что вывел «Реал» на вершину», — приводит слова Алвеса Marca.



Напомним, ранее «Реал» вышел в финал Лиги чемпионов, одолев в двухматчевом противостоянии 1/2 финала турнира «Манчестер Сити» (3:4, 3:1). В финале еврокубка испанский клуб сыграет с «Ливерпулем».