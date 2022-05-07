«СКА-Хабаровск» переиграл «Томь» в ФНЛ
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В 36-м туре Футбольной национальной лиги «СКА-Хабаровск» принимал «Томь». Встреча прошла на поле стадиона «имени Владимира Ленина» в Хабаровске. Игра завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
На 59-й минуте счёт открыл нападающий «СКА-Хабаровск» Георгий Гонгадзе, который вывел хозяев вперёд. А на 75-й минуте команде удалось удвоить преимущество. Отличился защитник Роман Мануйлов.
Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Андреем Фисенко из Владивостока. Помогали ему Вячеслав Бочков и Максим Белокур. В качестве резервного арбитра выступил Роман Труханович из Барнаула.
«СКА-Хабаровск» набрал 62 очка за 36 матчей и занимает третье место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Томь» (44) – на 14-й строчке.
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