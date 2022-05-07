Президент УЕФА: «Барселоне» следует сосредоточиться на продаже билетов, а не на Суперлиге

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался о ситуации, произошедшей во время ответного матча 1/4 финала Лиги Европы «Барселона» — «Айнтрахт» (2:3).
Напомним, в знак протеста болельщики каталонцев покинули свои места в перерыве игры и вернулись лишь через 10-20 минут после начала второго тайма. На матче «Барселона» — «Айнтрахт» присутствовало около 30 тыс. болельщиков немецкого клуба.
«Возможно, «Барселоне» следует сосредоточить своё внимание на продаже билетов, а не на Суперлиге. Продажа билетов на этой стадии турниров — забота клубов. Я не знаю, что они сделали не так в этом случае. Если бы подобное произошло во время финала еврокубка, мы бы оказались под давлением. Я получил сообщение от известного тренера, имя которого не буду раскрывать, с вопросом о том, как такое могло произойти. Я сказал ему узнать всё у «Барселоны», — приводит слова Чеферина AS.
«Барселона» — «Мальорка». Испанская Примера 2021/2022. 34-й тур:
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