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«Урал» — «Спартак»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00

«Урал» — «Спартак»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00
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Сегодня, 7 мая, состоится матч «Урал» — «Спартак». Встреча 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Урал» — «Спартак».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. Помогать ему будут ассистенты Владимир Миневич (Смоленск) и Игорь Князев (Курск). Резервный рефери — Антон Анопа (Благовещенск).

Московский «Спартак» набрал 34 очка в 27 встречах и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Урал» (27) — на 14-м месте. Ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».

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