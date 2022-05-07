Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» — «Химки»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30

«Зенит» — «Химки»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30
Комментарии

Сегодня, 7 мая, состоится матч «Зенит» — «Химки». Встреча 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Химки».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным из Тулы. Помогать ему будут ассистенты Антон Кобзев (Москва) и Михаил Иванов (Кострома). Резервный рефери — Константин Аверьянов (Санкт-Петербург).

«Зенит» набрал 61 очко в 27 встречах и досрочно стал чемпионом Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Подмосковные «Химки» (29) — на 12-м месте. В тройку лидеров соревнований входят «Динамо» (52) и «Сочи» (49).

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022