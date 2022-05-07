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ЦСКА — «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
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ЦСКА — «Сочи»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00

ЦСКА — «Сочи»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00
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Сегодня, 7 мая, состоится матч ЦСКА — «Сочи». Встреча 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Сочи».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Алексей Лунёв (Новосибирск) и Роман Милюченко (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Сергей Цыганок (Владивосток).

«Сочи» набрал 49 очков в 27 встречах и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. ЦСКА (47) — на 4-м месте. Ранее досрочно чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит».

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