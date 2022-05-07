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Ротен: Мбаппе нужны ответы. Если в «ПСЖ» ничего не изменится, Килиан уйдёт

Ротен: Мбаппе нужны ответы. Если в «ПСЖ» ничего не изменится, Килиан уйдёт
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Бывший полузащитник сборной Франции Жером Ротен поделился мнением о возможном уходе нападающего Килиана Мбаппе из «Пари Сен-Жермен».

«Килиан открыт для продления контракта, он даёт «ПСЖ» шанс предложить ему что-то последовательное. Дело не в деньгах, а в спортивном проекте. Ему нужны ответы, он ждёт их. Если в «ПСЖ» ничего не изменится, Мбаппе уйдёт», — приводит слова Ротена RMC Sport.

Ранее сообщалось, что Мбаппе, контракт которого с парижанами истекает в конце сезона, может подписать новое соглашение с командой. В нынешнем сезоне 23-летний Мбаппе принял участие в 32 матчах французской Лиги 1, забил 24 гола и отдал 15 результативных передач. С 2017 года форвард вызывается в национальную команду Франции.

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