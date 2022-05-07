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Массимо Каррера высказался о финале Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом»

Массимо Каррера высказался о финале Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом»
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Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от предстоящего финального матча Лиги чемпионов, в котором сыграют «Ливерпуль» и мадридский «Реал».

«Я смотрел оба полуфинала. После первого матча никак не мог предсказать такую эмоциональную игру во втором! «Сити», казалось бы, уже выиграл – просто реализовали свой момент. Но в футболе бывает всё. Выигрывает тот, кто забивает больше! И «Реал» в этом плане феноменален.

Очень сложно предсказать результат финала. У «Ливерпуля» фантастическая линия нападения с Мане и Салахом. Но на расклады нельзя обращать внимания, ведь в игре всё может измениться в любую секунду. Помню травму Салаха в 2018 году, которую нанёс Рамос. Серхио ― очень хороший игрок: когда он схватил Мо за плечо, то показал, насколько настроен выиграть. Так что отсутствие Рамоса в составе «Реала» точно порадует Салаха», — сказал Каррера в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Микеле Антонову.

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