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Каррера: полностью понимаю критику Заремы Салиховой в отношении судей

Каррера: полностью понимаю критику Заремы Салиховой в отношении судей
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Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о критике со стороны Заремы Салиховой, супруги владельца московского клуба Леонида Федуна, в адрес арбитров.

«Федун был очень рад, когда мы выиграли чемпионат. А я был рад сделать так, чтобы он так радовался! Хотел бы поблагодарить его за ту возможность, которую он мне дал. Именно благодаря ему я стал тренером «Спартака». Это был первый человек, который назначил меня не ассистентом, а именно главным тренером.

Что касается Заремы Салиховой, то я видел её один раз, когда мы возвращались с какого-то матча в Европе. Но лично с ней не знаком, мы даже ни разу с ней не разговаривали. Её критика в адрес судей? Когда работаешь в «Спартаке», всеми силами стараешься защищать интересы своего клуба. Это естественно. Я полностью понимаю её разговоры про судей», — сказал Каррера в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Микеле Антонову.

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