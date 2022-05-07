Массимо Каррера рассказал, почему гордится трансферами Джикии и Селихова в «Спартак»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о трансферах Георгия Джикии и Александра Селихова.
«Все наши покупки в зимнее трансферное окно помогли усилить текущий состав, а главное – дали нам уверенность и опыт. Вот дальше нам и удалось выиграть и чемпионат, и затем Суперкубок, ха-ха.
Самедов? Как игрок он мне очень нравился. Я лично разговаривал с ним перед тем, как он пришёл в «Спартак». И знаете, это действительно большая личность! Мне важно было понять, что он думал о «Спартаке» в будущем, и он был уверен, что поможет нам. Саша сделал свою работу.
Джикия и Селихов — примеры, которыми я могу особенно гордиться. Видите, на каких ролях они сейчас в команде? Тогда мы сделали правильный выбор! Интуиция сработала очень хорошо. За Джикией я следил лично, просматривал игры – и вот сейчас он капитан и в клубе, и в сборной. Тогда у нас была великая команда. Они боролись за каждый мяч. Это были те игроки, которые выкладывались по полной в каждом матче!» — сказал Каррера в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Микеле Антонову.
- 7 мая 2022
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