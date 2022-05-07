«Было замечательно смотреть, как «Зенит» проигрывает!» Каррера ― о чемпионстве «Спартака»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера рассказал о своих эмоциях в день чемпионства с московским клубом.



«В день чемпионства я был с женой и друзьями. До последнего надеялся, что «Зенит» не выиграет и подарит нам золото! Всё прошло просто прекрасно, и мы сразу же отметили победу, а потом ещё ушли в отрыв с командой. Эмоции – невероятные, внутри меня всё трепетало. Теперь я считаю, что «Терек» ― это наши друзья, ха-ха. Они очень нам помогли.



В момент чемпионства я совершенно точно не думал, что я лучший здесь и сейчас. Но да, мы сотворили историю, никто этого не ждал. Мы все были рождены для этого чемпионства! Усердие, терпение, тренировки — всё это позволило нам достичь успеха, чтобы порадовать болельщиков «Спартака». Они – самые важные. Ведь кто мы без фанатов? Болельщики – одна из самых главных составляющих любого клуба.



К сожалению, я никогда не общался с Мбенге, который сделал нас чемпионами. Даже не подходил после матча к нему, чтобы поблагодарить. Я в тот день смотрел только на «Зенит», который проигрывал. Это было замечательно!» — сказал Каррера в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Микеле Антонову.