Каррера: «Спартак» — это любовь, которая родилась внезапно. И будет длиться вечно

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера рассказал, что он испытывает по отношению к красно-белым.
«Я великий тренер после того титула? Нет-нет, я выиграл чемпионат – не более. Слишком много почестей. Да, выигрывать непросто. И здорово, что я смог добиться этого в России. Мне бы хотелось ещё раз испытать эти невероятные эмоции. Я и сейчас читаю все комментарии, которые мне пишут в соцсетях. На некоторые даже стараюсь отвечать! Очень рад, что меня ещё помнят, относятся ко мне с теплотой. И я их всех тоже помню! Так что в завершение хочу сказать одну вещь: «Спартак» для меня — это любовь, которая родилась внезапно. И будет длиться вечно», — сказал Каррера в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Микеле Антонову.
- 7 мая 2022
-
15:25
-
15:18
-
15:17
-
15:09
-
15:00
-
14:54
-
14:36
-
14:32
-
14:21
-
14:17
-
14:15
-
14:00
-
13:49
-
13:45
-
13:34
-
13:30
-
13:30
-
13:22
-
13:15
-
13:15
-
13:12
-
12:59
-
12:58
-
12:50
-
12:50
-
12:43
-
12:30
-
12:25
-
12:10
-
12:06
-
11:43
-
11:39
-
11:29
-
11:10
-
11:00