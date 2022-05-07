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Каррера: «Спартак» — это любовь, которая родилась внезапно. И будет длиться вечно

Каррера: «Спартак» — это любовь, которая родилась внезапно. И будет длиться вечно
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Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера рассказал, что он испытывает по отношению к красно-белым.

«Я великий тренер после того титула? Нет-нет, я выиграл чемпионат – не более. Слишком много почестей. Да, выигрывать непросто. И здорово, что я смог добиться этого в России. Мне бы хотелось ещё раз испытать эти невероятные эмоции. Я и сейчас читаю все комментарии, которые мне пишут в соцсетях. На некоторые даже стараюсь отвечать! Очень рад, что меня ещё помнят, относятся ко мне с теплотой. И я их всех тоже помню! Так что в завершение хочу сказать одну вещь: «Спартак» для меня — это любовь, которая родилась внезапно. И будет длиться вечно», — сказал Каррера в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Микеле Антонову.

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