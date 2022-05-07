Владислав Игнатьев рассказал, за счёт чего «Рубин» может обыграть «Локомотив»

Полузащитник «Рубина» Владислав Игнатьев поделился ожиданиями от матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом».



«Сумели ли отойти от встречи с «Сочи», покажет ближайшая игра с «Локомотивом». Мы понимаем, что сыграли ужасно, нужно реабилитироваться.



Изменения в «Локомотиве»? Я больше сосредоточен на своей команде. За другими командами пристально не слежу. Переживаю только за ребят, с кем играл раньше. Буду играть против бывшей команды, в которой провёл много потрясающих лет. Наверно, будут какие-то эмоции, приятные чувства, тем более будем играть в Черкизове — на арене, на которой я сыграл много матчей. Но постараемся победить. «Локомотив» можно обыграть за счёт желания и самоотдачи, потому что сейчас по-другому очки не зарабатываются», — приводит слова Игнатьева пресс-служба «Рубина».