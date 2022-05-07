Это'О: почему Камерун не может выиграть ЧМ в Катаре? Нужна подготовка и щепотка безумия

Бывший нападающий сборной Камеруна Самуэль Это'О поделился мнением о шансах национальной команды на победу на чемпионате мира — 2022 в Катаре.



«Не понимаю, а почему Камерун не может выиграть чемпионат мира? Я считаю, что для победы на чемпионате не нужно быть монстрами или инопланетянами. Нужна хорошая подготовка, сильный менталитет и щепотка безумия.



Я кое-что выиграл по ходу карьеры и отдал для этого всё. Я всегда привожу пример «Интера». Никто в начале сезона-2009/2010 даже не думал, что мы можем выиграть Лигу чемпионов, но вместо этого Моуринью сделал что-то сумасшедшее с этой бандой мужчин и воинов. Я бы хотел чего-то подобного и для сборной Камеруна», — цитирует Это'О Besoccer.

Напомним, Самуэль Это'О завершил профессиональную карьеру в 2019 году. Камерунец выступал за «Реал», «Мальорку», «Барселону», «Интер», «Анжи», «Челси», «Эвертон», «Сампдорию», «Антальяспор», «Коньяспор», «Катар». Это'О трижды побеждал в Лиге чемпионов, трижды становился чемпионом Испании и один раз выигрывал итальянскую Серию А. Самуэль — лучший бомбардир в истории сборной Камеруна, цвета которой защищал с 1996 по 2014 год.