Юсуф Языджи — о рекорде в РПЛ: это делает меня счастливым человеком
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Полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи высказался о своём рекорде в Российской Премьер-Лиге. Он забивал на протяжении шести матчей подряд после перехода в московский клуб.
«Мне очень приятно, это делает меня счастливым человеком. Мне действительно удалось хорошо начать выступления в новой лиге, и я рад, что уже установил такое достижение. Перед тем как перейти в ЦСКА, я размышлял, как буду выступать здесь, добиваться успехов, забивать голы и помогать партнёрам. А после матча с «Рубином», в котором мне удалось сделать хет-трик, я сказал, что мы — великолепная команда, и это действительно так. На каждую игру я выхожу с настроем сделать всё для своего клуба и для болельщиков. Хочу, чтобы они тоже были счастливы», — цитирует Языджи пресс-служба ЦСКА.
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