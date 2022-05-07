Юсуф Языджи — о рекорде в РПЛ: это делает меня счастливым человеком

Полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи высказался о своём рекорде в Российской Премьер-Лиге. Он забивал на протяжении шести матчей подряд после перехода в московский клуб.



«Мне очень приятно, это делает меня счастливым человеком. Мне действительно удалось хорошо начать выступления в новой лиге, и я рад, что уже установил такое достижение. Перед тем как перейти в ЦСКА, я размышлял, как буду выступать здесь, добиваться успехов, забивать голы и помогать партнёрам. А после матча с «Рубином», в котором мне удалось сделать хет-трик, я сказал, что мы — великолепная команда, и это действительно так. На каждую игру я выхожу с настроем сделать всё для своего клуба и для болельщиков. Хочу, чтобы они тоже были счастливы», — цитирует Языджи пресс-служба ЦСКА.