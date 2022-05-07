Юсуф Языджи: свой первый шаг по газону «ВЭБ Арены» помню с 2018 года

Полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи вспомнил свой первый матч, который он провёл на поле «ВЭБ Арены».
«Со своей сборной я играл здесь товарищеский матч с Россией в 2018-м. Сначала увидел стадион снаружи, когда мы приближались к нему — он выглядел сногсшибательно! И ещё я запомнил свой первый шаг по газону во время матча. Атмосфера на стадионе была великолепной! Теперь, когда я выхожу на поле в качестве игрока домашней команды, а не гостевой, понимаю, какая это привилегия (улыбается).
Каждый профессиональный спортсмен хочет выступать перед большой аудиторией. Футбол имеет смысл только при наличии болельщиков: без них невозможно почувствовать стремление к успеху, жажду победы. Они — наша движущая сила. Признаюсь, когда я вёл переговоры с ЦСКА, обратил пристальное внимание и на фанатов. Видео, которые я посмотрел, были очень впечатляющими! Они очень любят свою команду. После матчей со «Спартаком» и «Динамо» я могу сказать о них только одно: потрясающе! Нет, нашим болельщикам не нужно ничего улучшать. Они в полном порядке!» — цитирует Языджи пресс-служба ЦСКА.
- 7 мая 2022
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