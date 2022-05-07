Марко Раконьяц прибыл в расположение «Локомотива»

Черногорский нападающий «Локомотива» Марко Раконьяц прибыл в расположение московской команды и посетил домашний стадион, сообщает пресс-служба железнодорожников.



Напомним, контракт с 22-летним черногорским футболистом рассчитан на четыре года. Марко начнёт выступать за московский «Локомотив» с сезона-2022/2023 под номером 77.

Фото: пресс-служба «Локомотива»

Московский «Локомотив» в 27 матчах набрал 41 очко и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Ранее досрочно чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит».

Матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Рубин» сезона-2021/2022 состоится завтра, 8 мая, на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Начало встречи — в 19:00 мск.