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Марко Раконьяц прибыл в расположение «Локомотива»

Марко Раконьяц прибыл в расположение «Локомотива»
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Черногорский нападающий «Локомотива» Марко Раконьяц прибыл в расположение московской команды и посетил домашний стадион, сообщает пресс-служба железнодорожников.

Напомним, контракт с 22-летним черногорским футболистом рассчитан на четыре года. Марко начнёт выступать за московский «Локомотив» с сезона-2022/2023 под номером 77.

Фото: пресс-служба «Локомотива»

Московский «Локомотив» в 27 матчах набрал 41 очко и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Ранее досрочно чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит».

Матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Рубин» сезона-2021/2022 состоится завтра, 8 мая, на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Начало встречи — в 19:00 мск.

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