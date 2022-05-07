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Симеоне — о чемпионском коридоре: уважаем «Реал», но фанатов «Атлетико» уважаем ещё больше

Симеоне — о чемпионском коридоре: уважаем «Реал», но фанатов «Атлетико» уважаем ещё больше
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Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал решение клуба не организовывать чемпионский коридор для «Реала».

«Такие моменты всегда вызывают массу вопросов и споров. Но клуб уже опубликовал заявление, в котором поздравил тренеров, игроков и сотрудников «Реала». Мы уважаем «Реал», но своих болельщиков мы уважаем ещё больше», — приводит слова Симеоне Mundo Deportivo.

Ранее «Атлетико» сообщил, что футболисты команды не будут отдавать дань уважения игрокам «Реала» за досрочную победу в чемпионате Испании перед очной встречей. Напомним, 30 апреля «Реал» разгромил дома «Эспаньол» (4:0) и досрочно выиграл испанскую Примеру. В следующем туре команда Карло Анчелотти в воскресенье, 8 мая, сыграет на выезде с мадридским «Атлетико».

Игроки и фанаты «Реала» вместе отпраздновали победу в Ла Лиге:

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