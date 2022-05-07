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«Нижний Новгород» — «Ахмат»: составы команд на матч 28-го тура РПЛ

«Нижний Новгород» — «Ахмат»: составы команд на матч 28-го тура РПЛ
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Стали известны стартовые составы «Нижнего Новгорода» и «Ахмата» на матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Нижний Новгород» — «Ахмат».

«Нижний Новгород»: Гойло, Козлов, Стоцкий, Каккоев, Гоцук, Масоэро, Калинский, Шарипов, Кравцов, Берковский, Сулейманов.

Запасные: Анисимов, пенчиков, Александров, Миладинович, Кечкеш, Юлдошев, Горбунов, Карасёв, Ткачук, Эннин, Милсон.

«Ахмат»: Шелия, Уциев, Семёнов, Быстров, Богосавац, Тимофеев, Трошечкин, Уткин, Бериша, Швец, Садулаев.

Запасные: Гудиев, Мелихов, Нижич, Кадыров, Коновалов, Карапузов, Харин, Умаев, Конате.

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