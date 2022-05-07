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«Зенит» — «Химки»: составы команд на матч 28-го тура РПЛ

«Зенит» — «Химки»: составы команд на матч 28-го тура РПЛ
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Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Химок» на матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Химки».

«Зенит»: Одоевский, Круговой, Дуглас Сантос, Алип, Сутормин, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Сергеев, Малком, Юри Алберто.

Запасные: Кизеев, Бязров, Чистяков, Адамов, Оздоев, Ерохин, Кузяев, Мостовой, Дзюба.

«Химки»: Лантратов, Григалава, Идову, Тихий, Волков, Глушаков, Кухарчук, Магомедов, Главчич, Руденко, Садыгов.

Запасные: Генералов, Жирков, Юран, Николас, Жумабеков.

«Зенит» набрал 61 очко в 27 встречах и досрочно стал чемпионом Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Подмосковные «Химки» (29) — на 12-м месте. В тройку лидеров соревнований входят «Динамо» (52) и «Сочи» (49).

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