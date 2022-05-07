Стала известна причина отсутствия Мирзова в заявке «Химок» на матч с «Зенитом»
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Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов пропустит матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» из-за плохого самочувствия, сообщает пресс-служба подмосковной команды.
«По сообщению медицинского штаба Резиуан Мирзов плохо себя почувствовал перед вылетом в Санкт-Петербург и не сможет сыграть с «Зенитом», — говорится в сообщении пресс-службы «Химок».
Сообщается, что форвард «Химок» Александр Долгов пропустит встречу из-за дискомфорта. У футболистов Александра Филина, Бесарда Сабовича, Кирилла Боженова перебор жёлтых карточек.
Матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Зенит» — «Химки» состоится сегодня, 7 мая, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 16:30 мск.
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