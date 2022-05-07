Баженов: первый тайм «Спартака» с «Уралом» — лучший при Ваноли. У ребят всё получалось

Бывший футболист московского «Спартака» Никита Баженов прокомментировал результат матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (3:1).
«Первый тайм — лучший при Ваноли. Всё получалось, всё правильно делали. Многие думали, что очень будет сложно «Спартаку», так как вся центральная ось поменялась. Думали, что будут проблемы, а оказалось, что нападающие и вся команда в целом сыграли здорово. Три гола, для первого тайма — хороший показатель. Во втором тайме «Спартак» уже начал готовиться к Кубку? Я бы сам у них спросил. Имеет место быть. Дать отдохнуть, чтобы не получили повреждения. Почему бы и нет? Сыграть по другой схеме. Глобально, кроме пропущенного гола, ничего не изменилось. Понятно, что во всем можно найти минусы. Провели достойный матч. Главное — победа. И теперь с хорошим настроением готовиться к Кубку», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 7 мая 2022
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