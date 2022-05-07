«Зенит» — «Химки»: Сергеев открыл счёт

В матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» принимает «Химки». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. К 16-й минуте счёт 1:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Зенит» — «Химки».
На 13-й минуте матча счёт открыл нападающий «Зенита» Иван Сергеев. Результативную передачу отдал форвард санкт-петербургского клуба Юри Алберто.
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Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным из Тулы. Помогают ему ассистенты Антон Кобзев (Москва) и Михаил Иванов (Кострома). Резервный рефери — Константин Аверьянов (Санкт-Петербург).
«Зенит» набрал 61 очко в 27 встречах и досрочно стал чемпионом Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Подмосковные «Химки» (29) — на 12-м месте. В тройку лидеров соревнований входят «Динамо» (52) и «Сочи» (49).
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