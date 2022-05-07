Языджи: не был уверен, что смогу привыкнуть к ЦСКА и к России. Но такие мысли испарились

Полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи рассказал о своих переживаниях перед переходом в московский клуб.



«Когда я впервые увидел своих одноклубников в испанском Кампоаморе и понял, что в команде прекрасная атмосфера, сразу появилась уверенность: всё будет хорошо. Благодаря тренерам, ребятам и персоналу я почувствовал, что нахожусь дома! Они во всём помогали мне, мы провели качественные сборы, я быстро впитал клубную философию. Фанаты тоже меня очень поддержали.



Если честно, в самом начале я не был уверен, что смогу привыкнуть к ЦСКА и к России. Но после такого теплого приёма все негативные мысли мгновенно испарились. Не мог дождаться, когда выйду на поле в дерби, я был даже слишком мотивирован. И дебют удался! Мы победили, а я забил со штрафного», — цитирует Языджи пресс-служба ЦСКА.

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