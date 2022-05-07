«Химки» не стали делать чемпионский коридор для «Зенита»

Сегодня, 7 мая, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге в рамках 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» принимает «Химки».



Перед началом встречи игроки «Химок» не стали делать чемпионский коридор для футболистов санкт-петербургской команды.

В данный момент заканчивается первый тайм матча. Хозяева ведут со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Зенит» — «Химки».

Напомним, «Зенит» благодаря победе в матче 27-го тура РПЛ с «Локомотивом» (3:1) обеспечил себе досрочное чемпионство в России. «Зенит» в восьмой раз в истории стал чемпионом России, не учитывая победу в первенстве СССР. Больше побед в чемпионатах России только у «Спартака» (10).



«Зенит» набрал 61 очко в 27 встречах Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Подмосковные «Химки» (29) — на 12-м месте. В тройку лидеров соревнований входят «Динамо» (52) и «Сочи» (49).