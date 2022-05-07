Защитник «Челси» хочет присоединиться к «Барселоне»

Защитник лондонского «Челси» Маркос Алонсо планирует вернуться в Испанию и готов перейти в «Барселону». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в телеграм-канале.

По сведениям источника, 31-летний футболист является первым номером «Барселоны» для усиления позиции левого защитника. В испанском клубе ждут, когда в «Челси» начнут переговоры по Алонсо.



Алонсо стал футболистом «Челси» в 2016 году, перейдя из «Фиорентины». В нынешнем сезоне защитник в 42 матчах во всех турнирах забил четыре гола и отдал пять результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2023 году.

Видеообзор. «Барселона» обыграла «Мальорку» и вышла на 2-е место в Примере:

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