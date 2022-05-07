«Гранада» забила шесть мячей в ворота «Мальорки» в матче 35-го тура Примеры

Сегодня, 7 мая, на стадионе «Иберостар» в городе Пальма-де-Мальорка в рамках 35-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Мальорка» принимала «Гранаду». Гости одержали победу – 6:2.



На 7-й минуте счёт открыл нападающий «Гранады» Луис Суарес. На 28-й минуте ответный мяч забил полузащитник «Мальорки» Сальва Севилья, голевой пас отдал Ведат Мурики.



На 46-й минуте защитник «Гранады» Серхио Эскудеро вывел свою команду вперёд. На 55-й минуте защитник Домингуш Дуарте удвоил преимущество гостей, результативную передачу оформил Хорхе Молина.



Через три минуты защитник «Мальорки» Антонио Раильо после передачу Пабло Маффео отыграл один мяч. На 69-й минуте результативный удар нанёс Молина, пас отдал Максим Гоналон.



На 78-й минуте пятый мяч «Гранады» в ворота «Мальорки» забил форвард Мюрто Узуни. На 90-й минуте Молина оформил дубль, передача на счету Кини.



После 35 сыгранных туров «Гранада» располагается на 16-м месте в турнирной таблице Примеры, набрав 34 очка. «Мальорка» (32) – на 17-й строчке.