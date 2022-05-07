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«Гранада» забила шесть мячей в ворота «Мальорки» в матче 35-го тура Примеры

«Гранада» забила шесть мячей в ворота «Мальорки» в матче 35-го тура Примеры
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Сегодня, 7 мая, на стадионе «Иберостар» в городе Пальма-де-Мальорка в рамках 35-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Мальорка» принимала «Гранаду». Гости одержали победу – 6:2.

На 7-й минуте счёт открыл нападающий «Гранады» Луис Суарес. На 28-й минуте ответный мяч забил полузащитник «Мальорки» Сальва Севилья, голевой пас отдал Ведат Мурики.

На 46-й минуте защитник «Гранады» Серхио Эскудеро вывел свою команду вперёд. На 55-й минуте защитник Домингуш Дуарте удвоил преимущество гостей, результативную передачу оформил Хорхе Молина.

Через три минуты защитник «Мальорки» Антонио Раильо после передачу Пабло Маффео отыграл один мяч. На 69-й минуте результативный удар нанёс Молина, пас отдал Максим Гоналон.

На 78-й минуте пятый мяч «Гранады» в ворота «Мальорки» забил форвард Мюрто Узуни. На 90-й минуте Молина оформил дубль, передача на счету Кини.

После 35 сыгранных туров «Гранада» располагается на 16-м месте в турнирной таблице Примеры, набрав 34 очка. «Мальорка» (32) – на 17-й строчке.

Испания - Примера. 35-й тур
07 мая 2022, суббота. 15:00 МСК
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Окончен
2 : 6
Гранада
Гранада
0:1 Суарес – 6'   1:1 Севилья – 28'   1:2 Эскудеро – 46'   1:3 Пуэртас – 55'   2:3 Раильо – 58'   2:4 Молина – 69'   2:5 Узуни – 78'   2:6 Молина – 90'
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