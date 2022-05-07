ЦСКА — «Сочи»: Игорь Акинфеев — в запасе армейцев на матч 28-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Сочи» на матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Сочи».
ЦСКА: Тороп, Фернандес, Дивеев, Бийол, Щенников, Обляков, Мухин, Гбамен, Карраскаль, Языджи, Заболотный.
Запасные: Акинфеев, Боков, Фукс, Ахметов, Эджуке, Набабкин, Зайнутдинов, Магнуссон, Медина, Ушаков, Яковлев.
«Сочи»: Адамов, Терехов, Маргасов, Макарчук, Родриго, Дркушич, Юсупов, Цаллагов, Попов, Нобоа, Жоаозиньо.
Запасные: Джанаев, Заболотный, Заика, Прохин, Бурмистров, Ангбан, Мелкадзе.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Алексей Лунёв (Новосибирск) и Роман Милюченко (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Сергей Цыганок (Владивосток).
- 7 мая 2022
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