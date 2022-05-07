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«Спасибо за всё, Юрий Валентинович». «Зенит» вручил подарок Жиркову

«Спасибо за всё, Юрий Валентинович». «Зенит» вручил подарок Жиркову
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Сегодня, 7 мая, в рамках 28-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге местный «Зенит» играет с «Химками». В перерыве встречи генеральный директор домашней команды Александр Медведев вручил подарок защитнику «Химок» Юрию Жиркову.

38-летний футболист получил в подарок от бывшей команды чёрный мяч с автографами всех игроков «Зенита».

«Спасибо за всё, Юрий Валентинович», — подписан пост в телеграм-канале команды из Санкт-Петербурга.

Жирков выступал в составе «Зенита» с 2016 по 2021 год. В 127 матчах за клуб футболист забил пять голов и отдал 16 результативных передач. Соглашение между сторонами истекло прошлым летом. С января Жирков выступает за подмосковные «Химки».

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