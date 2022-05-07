Болельщики «Зенита» освистали Артёма Дзюбу в матче с «Химками»

Сегодня, 7 мая, в рамках 28-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге местный «Зенит» играет с «Химками». На 69-й минуте матча на поле появился нападающий Артём Дзюба, заменивший Ивана Сергеева. Фанаты домашней команды встретили появление форварда на поле свистом.

33-летний Дзюба выступает в составе клуба из Санкт-Петербурга с 2015 года. В нынешнем сезоне на счету российского нападающего участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых он забил 13 голов и отдал 10 результативных передач.



Соглашение между Дзюбой и «Зенитом» истекает в конце нынешнего сезона. Ранее сообщалось, что нападающий может покинуть команду. Рыночная стоимость Дзюбы оценивается порталом Transfermarkt в € 9 млн.