«Акрон» разгромил «Текстильщик» в домашнем матче ФНЛ, «Спартак-2» победил «Ротор»

Сегодня, 7 мая, на стадионе «Кристалл» в Жигулёвске в рамках 36-го тура Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022 «Акрон» принимал «Текстильщик». Хозяева одержали разгромную победу – 4:1.
Счёт был открыт в первом тайме. На 11-й минуте отличился полузащитник «Акрона» Иван Чудин. На 34-й минуте ответный мяч забил Гоча Гогричиани.
На 45-й минуте хавбек «Акрона» Антон Килин вывел свою команду вперёд. На 68-й минуте полузащитник Владимир Марухин удвоил преимущество хозяев. На 71-й минуте счёт до разгромного довёл Константин Базелюк.
В другом матче Футбольной национальной лиги встретились «Ротор» и «Спартак-2». Встреча прошла на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде и завершилась победой гостей со счётом – 1:0. Победный мяч на 3-й минуте забил полузащитник Константин Шильцов.
- 7 мая 2022
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