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«Акрон» разгромил «Текстильщик» в домашнем матче ФНЛ, «Спартак-2» победил «Ротор»

«Акрон» разгромил «Текстильщик» в домашнем матче ФНЛ, «Спартак-2» победил «Ротор»
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Сегодня, 7 мая, на стадионе «Кристалл» в Жигулёвске в рамках 36-го тура Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022 «Акрон» принимал «Текстильщик». Хозяева одержали разгромную победу – 4:1.

Счёт был открыт в первом тайме. На 11-й минуте отличился полузащитник «Акрона» Иван Чудин. На 34-й минуте ответный мяч забил Гоча Гогричиани.

На 45-й минуте хавбек «Акрона» Антон Килин вывел свою команду вперёд. На 68-й минуте полузащитник Владимир Марухин удвоил преимущество хозяев. На 71-й минуте счёт до разгромного довёл Константин Базелюк.

В другом матче Футбольной национальной лиги встретились «Ротор» и «Спартак-2». Встреча прошла на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде и завершилась победой гостей со счётом – 1:0. Победный мяч на 3-й минуте забил полузащитник Константин Шильцов.

ФНЛ - Первый дивизион. 36-й тур
07 мая 2022, суббота. 15:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
4 : 1
Текстильщик
Иваново
1:0 Чудин – 11'   1:1 Гогричиани – 34'   2:1 Килин – 45'   3:1 Марухин – 68'   4:1 Базелюк – 71'
ФНЛ - Первый дивизион. 36-й тур
07 мая 2022, суббота. 15:00 МСК
Ротор
Волгоград
Окончен
0 : 1
Спартак-2
Москва
0:1 Шильцов – 3'
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