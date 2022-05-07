Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Алексей Березуцкий рассказал о состоянии здоровья Игоря Акинфеева

Алексей Березуцкий рассказал о состоянии здоровья Игоря Акинфеева
Комментарии

Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий высказался о состоянии здоровья вратаря Игоря Акинфеева, который начнёт матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Сочи» на скамейке запасных.

«Состояние Акинфеева нормальное. Он должен быть готов к следующей игре», — рассказал Березуцкий в эфире телеканала «Матч Премьер».

36-летний Акинфеев получил повреждение в матче прошлого тура чемпионата России с «Ахматом» (0:2). В нынешнем сезоне вратарь принял участие в 29 матчах РПЛ и Кубка России, пропустив в них 29 мячей и 12 раз сыграв «на ноль».

Действующее соглашение между Акинфеевым и ЦСКА истекает в конце нынешнего сезона.

Матч ЦСКА — «Сочи» начнётся в 19:00 мск на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

Новость по теме
ЦСКА — «Сочи»: Игорь Акинфеев — в запасе армейцев на матч 28-го тура РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022