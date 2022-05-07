Алексей Березуцкий рассказал о состоянии здоровья Игоря Акинфеева
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Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий высказался о состоянии здоровья вратаря Игоря Акинфеева, который начнёт матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Сочи» на скамейке запасных.
«Состояние Акинфеева нормальное. Он должен быть готов к следующей игре», — рассказал Березуцкий в эфире телеканала «Матч Премьер».
36-летний Акинфеев получил повреждение в матче прошлого тура чемпионата России с «Ахматом» (0:2). В нынешнем сезоне вратарь принял участие в 29 матчах РПЛ и Кубка России, пропустив в них 29 мячей и 12 раз сыграв «на ноль».
Действующее соглашение между Акинфеевым и ЦСКА истекает в конце нынешнего сезона.
Матч ЦСКА — «Сочи» начнётся в 19:00 мск на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.
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