Волгоградский «Ротор» досрочно вылетел в ФНЛ-2

Сегодня, 7 мая, на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде в рамках 36-го тура Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022 «Ротор» принимал московский «Спартак-2». Гости одержали победу – 1:0. Победный мяч на 3-й минуте забил полузащитник Константин Шильцов.



После такого результата «Ротор» досрочно, за два тура до окончания турнира вылетел в Футбольную национальную лигу-2. После 36 сыгранных туров у волгоградской команды 30 очков. На спасительной 16-й строчке находится «Волгарь», у него 36 очков. Поскольку в ФНЛ 38 туров, у «Ротора» нет математических шансов догнать команду из Астрахани.



Ранее в ФНЛ-2 вылетел ивановский «Текстильщик», у него 20 очков после 36 туров. Лидирует в соревнованиях «Оренбург», команда набрала 73 очка.