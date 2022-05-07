«Позор руководству!» Александр Мостовой — о вылете «Ротора» в ФНЛ-2
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Бывший российский футболист Александр Мостовой прокомментировал досрочный вылет волгоградского «Ротора» из Футбольной национальной лиги в ФНЛ-2.
«Кошмар. Конечно, это позор руководству. Хотелось бы посмотреть, кто там руководит и чем там занимаются, когда команда с такой инфраструктурой вылетает. Они много лет уже там. Это ужасно, когда такое происходит. Ясно, что здесь надежда на то, что у кого-то денег не будет и «Ротор» останется. Но иметь клуб во втором дивизионе с таким стадионом и в таком городе — это беда», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Сегодня, 7 мая, «Ротор» с минимальным счётом уступил второй команде московского «Спартака» (0:1) и потерял шансы на сохранение прописки в ФНЛ.
Новость по темеВолгоградский «Ротор» досрочно вылетел в ФНЛ-2
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