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«Ахмат» обыграл «Нижний Новгород» и опередил «Спартак» в турнирной таблице РПЛ

«Ахмат» обыграл «Нижний Новгород» и опередил «Спартак» в турнирной таблице РПЛ
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Сегодня, 7 мая, на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде местная одноимённая команда проводила матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Ахматом». Встреча завершилась победой гостевого клуба со счётом 1:0.

На 74-й минуте единственный гол в матче забил полузащитник грозненской команды Александр Трошечкин.

«Ахмат» набрал 38 очков и поднялся на восьмую строчку турнирной таблицы чемпионата России, опередив московский «Спартак» (37 очков, 9-е место). «Нижний Новгород» с 29 очками остаётся на 11-й позиции.

В следующем туре подопечные Андрея Талалаева сыграют дома с самарскими «Крыльями Советов», а в последнем туре встретятся в гостях с «Краснодаром».

Команда Александра Кержакова в следующем туре отправится на выезд к «Сочи», а затем дома сыграет с «Зенитом».

Россия - Премьер-Лига. 28-й тур
07 мая 2022, суббота. 16:30 МСК
Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 1
Ахмат
Грозный
0:1 Трошечкин – 74'
Удаления: нет / Уциев – 53'
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