«Байер» обыграл «Хоффенхайм» благодаря дублю и голевой передаче Шика

Сегодня, 7 мая, на стадионе «ПреЦеро Арена» в Зинсхайме в рамках 33-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022 «Хоффенхайм» обыграл «Байер». Гости одержали победу – 4:2.
Счёт был открыт в первом тайме. На 22-й минуте отличился нападающий хозяев Жоржиньо Рюттер, ему ассистировал Кристоф Баумгартнер. На 34-й минуте ответный мяч забил форвард «Байера» Патрик Шик, голевой пас отдал Мусса Дембеле.
На 36-й минуте Баумгартнер вывел «Хоффенхайм» вперёд, результативную передачу оформил Павел Кадержабек. На 73-й минуте после паса Шика счёт сравнял Дембеле.
На 76-й минуте Шик оформил дубль, передача на счету Чарлеса Арангиса. В добавленное ко второму тайму время форвард «Байера» Лукас Аларио удвоил преимущество гостей.
После 33 сыгранных туров «Байер» располагается на третьем месте в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 61 очко. «Хоффенхайм» (46) – на восьмой строчке.
- 7 мая 2022
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