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«Байер» обыграл «Хоффенхайм» благодаря дублю и голевой передаче Шика

«Байер» обыграл «Хоффенхайм» благодаря дублю и голевой передаче Шика
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Сегодня, 7 мая, на стадионе «ПреЦеро Арена» в Зинсхайме в рамках 33-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022 «Хоффенхайм» обыграл «Байер». Гости одержали победу – 4:2.

Счёт был открыт в первом тайме. На 22-й минуте отличился нападающий хозяев Жоржиньо Рюттер, ему ассистировал Кристоф Баумгартнер. На 34-й минуте ответный мяч забил форвард «Байера» Патрик Шик, голевой пас отдал Мусса Дембеле.

На 36-й минуте Баумгартнер вывел «Хоффенхайм» вперёд, результативную передачу оформил Павел Кадержабек. На 73-й минуте после паса Шика счёт сравнял Дембеле.

На 76-й минуте Шик оформил дубль, передача на счету Чарлеса Арангиса. В добавленное ко второму тайму время форвард «Байера» Лукас Аларио удвоил преимущество гостей.

После 33 сыгранных туров «Байер» располагается на третьем месте в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 61 очко. «Хоффенхайм» (46) – на восьмой строчке.

Германия - Бундеслига. 33-й тур
07 мая 2022, суббота. 16:30 МСК
Хоффенхайм
Зинсхайм
Окончен
2 : 4
Байер
Леверкузен
1:0 Рюттер – 22'   1:1 Шик – 34'   2:1 Баумгартнер – 36'   2:2 Диаби – 73'   2:3 Шик – 76'   2:4 Аларио – 90+1'
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