Радченко: с «Химками» «Зенит» доказал статус чемпиона. Выложились на 100 процентов

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал победу команды над «Химками» (1:0) в рамках 28-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Очень понравился настрой «Зенита» на эту игру. Уже чемпионы, но сегодняшний матч показал, что ребята выложились на все сто процентов. Доказали в матче, который для «Зенита» ничего не решал, свой статус чемпиона. Могли порадовать болельщиков более яркой игрой? В первом тайме было достаточно моментов, чтобы забить ещё. Да, сегодня забили один мяч, но наиграли точно на три или четыре», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Единственный гол в матче забил форвард «Зенита» Иван Сергеев. Клуб из Санкт-Петербурга стал чемпионом России досрочно по итогам 27-го тура РПЛ.