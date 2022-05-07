«Боруссия» Дортмунд победила «Гройтер Фюрт» в матче 33-го тура Бундеслиги

Сегодня, 7 мая, на стадионе «Ронхоф Томас Зоммер» в Фюрте в рамках 33-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022 «Гройтер Фюрт» принимал дортмундскую «Боруссию». Гости одержали победу – 3:1.



Счёт был открыт в первом тайме. На 26-й минуте отличился полузащитник «шмелей» Юлиан Брандт. На 70-й минуте ответный мяч забил форвард хозяев Джессик Нганкам, ему ассистировал Бранимир Хргота.



На 72-й минуте Брандт оформил дубль, голевой пас отдал Нико Шульц. Через пять минут третий мяч дортмундцев в матче забил защитник Феликс Пасслак, результативную передачу оформил Марко Ройс.



После 33 сыгранных туров в немецкой Бундеслиге «Боруссия» располагается на втором месте в турнирной таблице, набрав 66 очков. «Гройтер Фюрт» (18) – на последней, 18-й строчке.