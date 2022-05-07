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«Боруссия» Дортмунд победила «Гройтер Фюрт» в матче 33-го тура Бундеслиги

«Боруссия» Дортмунд победила «Гройтер Фюрт» в матче 33-го тура Бундеслиги
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Сегодня, 7 мая, на стадионе «Ронхоф Томас Зоммер» в Фюрте в рамках 33-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022 «Гройтер Фюрт» принимал дортмундскую «Боруссию». Гости одержали победу – 3:1.

Счёт был открыт в первом тайме. На 26-й минуте отличился полузащитник «шмелей» Юлиан Брандт. На 70-й минуте ответный мяч забил форвард хозяев Джессик Нганкам, ему ассистировал Бранимир Хргота.

На 72-й минуте Брандт оформил дубль, голевой пас отдал Нико Шульц. Через пять минут третий мяч дортмундцев в матче забил защитник Феликс Пасслак, результативную передачу оформил Марко Ройс.

После 33 сыгранных туров в немецкой Бундеслиге «Боруссия» располагается на втором месте в турнирной таблице, набрав 66 очков. «Гройтер Фюрт» (18) – на последней, 18-й строчке.

Германия - Бундеслига. 33-й тур
07 мая 2022, суббота. 16:30 МСК
Гройтер Фюрт
Фюрт
Окончен
1 : 3
Боруссия Д
Дортмунд
0:1 Брандт – 26'   1:1 Нганкам – 70'   1:2 Брандт – 72'   1:3 Пасслак – 77'
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