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«Челси» упустил победу над «Вулверхэмптоном», ведя до 79-й минуты со счётом 2:0

«Челси» упустил победу над «Вулверхэмптоном», ведя до 79-й минуты со счётом 2:0
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Сегодня, 7 мая, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне в рамках 36-го тура английской Премьер-лиги «Челси» принимал «Вулверхэмптон». Команды сыграли вничью – 2:2.

Счёт был открыт во втором тайме. На 56-й минуте отличился нападающий синих Ромелу Лукаку. Через три минуты Лукаку оформил дубль, ему ассистировал Кристиан Пулишич.

На 79-й минуте один мяч отыграл форвард гостей Франсиску Тринкан. В добавленное ко второму тайму время счёт сравнял защитник Конор Коуди.

Отметим, что в последних пяти матчах АПЛ у «аристократов» лишь одна победа. В 34-м туре «Челси» победил «Вест Хэм Юнайтед» (1:0).

После 35 сыгранных туров «Челси» располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Синие набрали 67 очков. «Вулверхэмптон» с 50 очками находится на восьмой строчке.

Англия - Премьер-лига. 36-й тур
07 мая 2022, суббота. 17:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
2 : 2
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1:0 Лукаку – 56' (пен)   2:0 Лукаку – 59'   2:1 Тринкан – 79'   2:2 Коуди – 90+7'
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