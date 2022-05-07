«Челси» упустил победу над «Вулверхэмптоном», ведя до 79-й минуты со счётом 2:0

Сегодня, 7 мая, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне в рамках 36-го тура английской Премьер-лиги «Челси» принимал «Вулверхэмптон». Команды сыграли вничью – 2:2.



Счёт был открыт во втором тайме. На 56-й минуте отличился нападающий синих Ромелу Лукаку. Через три минуты Лукаку оформил дубль, ему ассистировал Кристиан Пулишич.



На 79-й минуте один мяч отыграл форвард гостей Франсиску Тринкан. В добавленное ко второму тайму время счёт сравнял защитник Конор Коуди.



Отметим, что в последних пяти матчах АПЛ у «аристократов» лишь одна победа. В 34-м туре «Челси» победил «Вест Хэм Юнайтед» (1:0).



После 35 сыгранных туров «Челси» располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Синие набрали 67 очков. «Вулверхэмптон» с 50 очками находится на восьмой строчке.