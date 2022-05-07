«Челси» упустил победу над «Вулверхэмптоном», ведя до 79-й минуты со счётом 2:0

Сегодня, 7 мая, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне в рамках 36-го тура английской Премьер-лиги «Челси» принимал «Вулверхэмптон». Команды сыграли вничью – 2:2.
Счёт был открыт во втором тайме. На 56-й минуте отличился нападающий синих Ромелу Лукаку. Через три минуты Лукаку оформил дубль, ему ассистировал Кристиан Пулишич.
На 79-й минуте один мяч отыграл форвард гостей Франсиску Тринкан. В добавленное ко второму тайму время счёт сравнял защитник Конор Коуди.
Отметим, что в последних пяти матчах АПЛ у «аристократов» лишь одна победа. В 34-м туре «Челси» победил «Вест Хэм Юнайтед» (1:0).
После 35 сыгранных туров «Челси» располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Синие набрали 67 очков. «Вулверхэмптон» с 50 очками находится на восьмой строчке.
- 7 мая 2022
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