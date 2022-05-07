Сергей Семак прокомментировал победу «Зенита» в матче с «Химками»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу команды над «Химками» в 28-м туре РПЛ.
«Касаемо качества игры, то моментами она нас устраивала, моментами нет. Для нас было важно дать кому-то сыграть, кому-то отдохнуть. Важно, чтобы никто не заработал карточки из тех, кто мог бы пропустить следующий матч. Так что с хорошим настроением снова отметили чемпионство. Сегодня, конечно, потише. Но этот вечер – благодарность болельщикам, городу. Поздравляю клуб, команду с чемпионством.
По поводу состава на следующий тур – посмотрим. Какое-то понимание есть, но будем отталкиваться от состояния игроков. А по поводу игры Одоевского, то он много пропустил, но сегодня несколько раз выручил. Считаю, что для него это хорошая игра. Надо набираться опыта, и главное, чтобы он был положительный», — рассказал Семак на пресс-конференции.
- 7 мая 2022
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