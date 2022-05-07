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«Деградация волгоградского футбола». Колосков — о вылете «Ротора» в ФНЛ-2

«Деградация волгоградского футбола». Колосков — о вылете «Ротора» в ФНЛ-2
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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал вылет волгоградского «Ротора» из Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

«Понимаете, легче всего сказать, что это позор. Мы же не знаем, что происходит в Волгограде. Если бы было стабильное финансирование, стабильная работа школы и академии, и на этом фоне всё разводилось — тогда бы это был позор. Сейчас же мы много не знаем. Я бы назвал это деградацией волгоградского футбола.

Я считаю, что этот результат — провал работы местных органов управления футболом, прежде всего. Они упустили тот колоссальнейший опыт, который был в своё время. В Волгограде в целом, в «Роторе» в частности. Команда играла в европейских кубках, народ ходил на футбол битком. Были игроки, которые являлись кандидатами в сборную. Как только Горюнов ушёл, то постепенно утратился контакт с руководством области, потом контакт, видимо, внутри футбольной семьи. Всё это постепенно привело к такому печальному результату», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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