«Деградация волгоградского футбола». Колосков — о вылете «Ротора» в ФНЛ-2

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал вылет волгоградского «Ротора» из Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
«Понимаете, легче всего сказать, что это позор. Мы же не знаем, что происходит в Волгограде. Если бы было стабильное финансирование, стабильная работа школы и академии, и на этом фоне всё разводилось — тогда бы это был позор. Сейчас же мы много не знаем. Я бы назвал это деградацией волгоградского футбола.
Я считаю, что этот результат — провал работы местных органов управления футболом, прежде всего. Они упустили тот колоссальнейший опыт, который был в своё время. В Волгограде в целом, в «Роторе» в частности. Команда играла в европейских кубках, народ ходил на футбол битком. Были игроки, которые являлись кандидатами в сборную. Как только Горюнов ушёл, то постепенно утратился контакт с руководством области, потом контакт, видимо, внутри футбольной семьи. Всё это постепенно привело к такому печальному результату», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 7 мая 2022
-
20:05
-
20:03
-
20:00
-
19:55
-
19:44
-
19:43
-
19:32
-
19:32
-
19:26
-
19:26
-
19:17
-
19:16
-
19:15
-
19:14
-
19:13
-
19:09
-
19:06
-
19:04
-
18:55
-
18:55
-
18:48
-
18:44
-
18:32
-
18:28
-
18:27
-
18:24
-
18:20
-
18:20
-
18:14
-
18:12
-
18:10
-
18:04
-
18:03
-
17:50
-
17:49