ЦСКА — «Сочи»: гости вышли вперёд на 10-й минуте матча

Сегодня, 7 мая, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве в рамках 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 ЦСКА принимает «Сочи».
Счёт был открыт в начале первого тайма. На 10-й минуте отличился полузащитник гостей Артём Макарчук.
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«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Сочи».
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Помогают ему ассистенты Алексей Лунёв (Новосибирск) и Роман Милюченко (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Сергей Цыганок (Владивосток).
«Сочи» набрал 49 очков в 27 встречах и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. ЦСКА (47) — на 4-м месте. Ранее досрочно чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит».
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