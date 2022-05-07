Видеообзор победы «Ахмата» над «Нижним Новгородом», позволившей опередить «Спартак» в РПЛ

Сегодня, 7 мая, на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде местная одноимённая команда проводила матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Ахматом». Встреча завершилась победой гостевого клуба со счётом 1:0.

Видеообзор: гостевая победа «Ахмата» над «Нижним Новгородом». Для просмотра видео нажмите на любую его часть.

На 74-й минуте единственный гол в матче забил полузащитник грозненской команды Александр Трошечкин.



«Ахмат» набрал 38 очков и поднялся на восьмую строчку турнирной таблицы чемпионата России, опередив московский «Спартак» (37 очков, 9-е место). «Нижний Новгород» с 29 очками остаётся на 11-й позиции.



В следующем туре подопечные Андрея Талалаева сыграют дома с самарскими «Крыльями Советов», а в последнем туре встретятся в гостях с «Краснодаром».